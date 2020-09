A fadista Maria Emília atua no próximo dia 9 de outubro, no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no âmbito do ciclo "Há Fado no Cais", anunciou o Museu do Fado na terça-feira.

A fadista, natural de S. Paulo, no Brasil, é acompanhada pelos músicos José Geadas, na guitarra portuguesa, Bernardo Saldanha, na viola, Francisco Gaspar, na viola baixo, e André Silva, na percussão. Neta e filha de portugueses, Maria Emília canta há 15 anos, e, em 2018, quando editou o seu álbum de estreia, "Casa de Fado", foi apresentada como "a grande aposta" da edição desse ano do Festival Santa Casa Alfama, em Lisboa. Na altura, em declarações à agência Lusa, a fadista referiu-se ao fado como "um namorado, um companheiro para a vida toda". O álbum "Casa de Fado", editado em outubro de 2018, é constituído por catorze temas, entre inéditos e fados de repertórios de Beatriz da Conceição, que Maria Emília apontou como a sua "referência maior", e de Amália Rodrigues, "a diva que não podia faltar".