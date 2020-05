O concerto decorre em direto na sala Nietzsche e a apresentação será projetada nos muros do exterior, de modo a que possa ser assistida de dentro de um carro, e transmitida, em simultâneo, através das redes sociais da fábrica.

Para assistir ao concerto dentro do carro, cada ocupante terá de consumir pelo menos cinco euros em bebidas ou comidas take away, estando, para o efeito, o restaurante aberto à noite.

O drive-in musical regressa na quinta-feira com o pianista Victor Zamora, numa jam session que cruza jazz com sons cubanos, prossegue na sexta-feira com a música africana de Tonecas Prazeres, e no sábado com um concerto pelo pianista brasileiro João Ventura.