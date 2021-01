Na quarta-feira, dia 27 de janeiro, Shawn Mendes partilhou na sua conta no Instagram uma fotografia a correr ao ar livre. "Agradecido ao Sol, ao chá, à minha saúde, à minha família, às músicas antigas da Mariah Carey, aos humanos", escreveu o jovem músico na legenda da publicação.

Com humor, Mariah Carey decidiu brincar com a partilha de Shawn Mendes e imitar a fotografia. Na sua conta no Instagram, a artista publicou uma imagem idêntica, fazendo apenas uma pequena mudança na legenda. "Agradecida ao Sol, ao chá, à minha saúde, à minha família, às músicas antigas da Shawn Mendes, aos humanos", escreveu a cantora.

Veja as publicações: