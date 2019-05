Marina, anteriormente conhecida por Marina and the Diamonds, é a mais recente artista confirmada no NOS Alive 2019. A cantora britânica vai apresentar o seu recente álbum, “Love + Fear”, no Palco Sagres, no último dia do festival, juntando-se a Thom Yorke, Idles, Gavin James e Rolling Blackouts Coastal Fever.

"Depois de um hiato musical de quatro anos, Marina regressa este ano para redescobrir a sua identidade com o novo disco 'Love + Fear'", friza a organização do festival em comunicado.

Com mais de 800 milhões de visualizações de streamings e 400 milhões de visualizações dos seus vídeos, Marina conta com mais de seis milhões seguidores nas redes sociais.

Artistas confirmados: Bob Moses (Club Set), Bon Iver, Cut Copy, Curadoria Bridgetown (Carla Prata, Dillaz, DJ Dadda, Nubai Soundsystem, Plutonio, Saint Jhn, Trace Nova e Lé Vie), Emicida, Gavin James, George FitzGerald, Gossip, H.E.R, HONNE, Hot Chip, IDLES, Izal, Johnny Marr, Jorja Smith, Linda Martini, Loyle Carner, Maribou State, MARINA, Ornatos Violeta, Pip Blom, Primal Scream, Robyn, Rolling Blackouts Coastal Fever, Ry X, Samm Henshaw, Sharon Van Etten, Stereossauro, Tash Sultana, The Chemical Brothers, The Cure, The Smashing Pumpkins, Tourist, The Gift, Thom Yorke, Tom Walker, Vampire Weekend, Vetusta Morla, Weezer e Xavier Rudd,