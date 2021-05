O espetáculo dá corpo a “uma ideia antiga” da S.A. Marionetas - Teatro & Bonecos que pretende abordar o tema da deficiência “de uma forma real e ao mesmo tempo com um sentido de esperança e luta pela conquista de ultrapassar barreiras”, refere a companhia radicada em Alcobaça num comunicado.

“Alfredo - O colecionador de borboletas" conta a história de um colecionador com “um gosto muito particular” por borboletas de cor vermelha, que guardava num lugar protegido de eventuais ladrões.

Certo dia, aquando de uma das suas caçadas, fica preso num buraco, do qual acaba por conseguir sair, mas repara que tinha ficado sem as duas pernas.

“Desesperado, tenta achá-las, mas em vão, não estavam em lado nenhum”, pode ler-se na sinopse do espetáculo em que Alfredo se questiona como poderá agora “andar e saltar para apanhar as suas borboletas”.

Baseado num conto de José Manuel Valbom Gil, autor de várias obras para teatro de marionetas e premiado internacionalmente pelas suas criações e performances artísticas, a peça aborda a temática da deficiência através dos acontecimentos em volta da personagem principal.

“A obsessão pelo objetivo de vida obsessivo faz esta personagem ter o engenho e a vontade de ir em frente independentemente dos obstáculos encontrados por causa da sua recente perda de mobilidade”, refere a companhia, considerando que a peça traduz “uma mensagem de esperança através das soluções encontradas por ele para seguir em frente”.

Tal como tem acontecido com outras produções da S.A. Marionetas, a peça com estreia agendada para sábado desenrola-se sem palavras, com “o propósito de ser mais abrangente para os públicos que possam assistir não encontrando assim barreiras linguísticas”.

“A forma como tudo termina através de uma solução abstrata, mas ao mesmo tempo com uma mensagem de liberdade e de inclusão, leva-nos a manter a esperança para continuar a viver independentemente das dificuldades e obstáculos encontrados”, acrescenta a companhia.

"Alfredo - O colecionador de borboletas" tem encenação de José Gil, Natacha Costa Pereira e Sofia Olivença Vinagre, estando a manipulação das marionetas a cargo dos dois primeiros, e os figurinos a cargo desta última.

O espetáculo, para maiores de 3 anos, sobe ao palco do Cine-Teatro de Alcobaça às 11:00 de sábado, com os apoios da câmara local e da Fundação Calouste Gulbenkian.

A S.A. Marionetas - Teatro & Bonecos foi fundada em 1997 e conta no palmarés com múltiplos prémios nacionais e internacionais.