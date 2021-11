Em entrevista à Blitz, a cantora, filha de mãe moçambicana e pai português, sublinhou que Portugal mudou muito nas últimas décadas.

"Sinto que existe muitas vezes um olhar para alguém que tenha um tom de pele diferente. Mas, comparando com os anos 70, não tem nada a ver. Somos um Portugal muito mais moderno, mais informado... os jovens de hoje têm uma cabeça virada para o mundo, onde isso não tem a importância que tinha naquela altura. Não nos podemos esquecer que nos anos 70 Portugal estava a sair de uma guerra com as ex-colónias", lembrou a artista à revista.

"Eu não sou retornada, mas o meu pai era. Chamavam-nos retornados, o que tinha uma conotação muito negativa. As pessoas achavam que quem vinha dessas ex-colónias vinha roubar os empregos e tirar as casas que eram para as pessoas que viviam em Portugal e para os portugueses, apesar de nós nos considerarmos de alguma forma portugueses", frisou Mariza.

"Nunca imaginavam que essas pessoas podiam trazer grandes mais-valias a um país que ia passar por uma grande mudança. E foi o que aconteceu", rematou.