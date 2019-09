Até esta semana, quando uma visitante do maior evento literário do Brasil se queixou nas redes sociais que era ofensivo "para crianças" o conteúdo da banda desenhada que mostra dois heróis adolescentes gays namorados, Wiccano e Hulkling, a beijarem-se nas últimas páginas.

Apesar da classificação recomendada da obra ser para adolescentes e não um público infantil, a polémica alastrou rapidamente e chegou ao vereador Alexandre Isquierdo (partido Democratas, de centro-direita), que esta quarta-feira, durante uma sessão pública na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mostrou-a nas mãos e condenou a sua venda na feira como uma "cobardia" às crianças, apelando aos colegas para assinarem uma carta de repúdio contra Marvel e as respetivas editoras no Brasil.

Esta quinta-feira, o prefeito Marcelo Crivella (partido Republicanos, também de centro-direita) mandou remover "A Cruzada das Crianças" da Bienal, repetindo o argumento de que era preciso "proteger as nossas crianças" do seu "conteúdo sexual para menores".

Após a decisão, as redes sociais encheram-se de acusações de censura e autoritarismo das autoridades.

A Bienal do Livro reagiu algumas horas mais tarde, defendendo a pluralidade do evento e garantindo que não ia retirar o livro.

"Este é um festival plural, onde todos são bem-vindos e estão representados. Inclusive, no próximo fim de semana, a Bienal do Livro terá três painéis para debater a literatura Trans e LGBTQA+. A direção do festival entende que, caso um visitante adquira uma obra que não o [lhe] agrade, ele tem todo o direito de solicitar a troca do produto, como prevê o Código de Defesa do Consumidor", avançou em comunicado.