A Netflix Brasil deu luz verde à adaptação ao cinema de "O Diário de um Mago", uma das primeiras obras de Paulo Coelho.

Com direito a mensagem de vídeo do escritor, o anúncio foi feito esta quarta-feira durante a sessão da plataforma no Rio2C, o maior evento da América Latina a juntar a juntar profissionais do mercado audiovisual, música e inovação.

Segundo o Deadline, a equipa artística não foi divulgada, sabendo-se apenas que a rodagem terá lugar no Brasil e em Espanha.

"'O Diário de Um Mago' conta a história da viagem de Paulo Coelho pelo lendário caminho de Santiago de Compostela em busca de uma sabedoria ancestral. Foi uma viagem que transformou a sua vida para sempre e que inaugurou uma excecional carreira como escritor. O Diário de Um Mago revela-nos o caminho para a sabedoria que habita no interior de todos nós", resume a apresentação da obra publicada em 1987.

No ano seguinte, Paulo Coelho lançou o sucesso "O Alquimista", com mais de 150 milhões de exemplares vendidos em 70 idiomas.

Nascido no Rio de Janeiro em 1947 e a morar há anos em Genebra, onde estabeleceu a residência, o escritor escreveu cerca de 21 títulos desde o primeiro livro em 1982, "Arquivos do Inferno". É membro da Academia Brasileira de Letras desde 2002.