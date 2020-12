O concerto de Harry Styles agendado para o dia 16 de fevereiro de 2021 na Altice Arena, em Lisboa, vai ser reagendado para uma nova data a anunciar.

"Estamos a trabalhar na nova data na Altice Arena, mantendo o início às 19h30, que partilharemos convosco assim que possível. Os bilhetes adquiridos são válidos para a nova data anunciar", explicou a Everything is New.

Em comunicado, o artista britânico sublinha que o a "prioridade" é a saúde e segurança de todos.