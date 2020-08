A programação surge no âmbito do projeto de cooperação internacional More Than This, centrado nas artes performativas contemporâneas e no espaço mediterrânico, tendo o Short Theatre e o Festival Materiais Diversos optado este ano por “uma das dimensões mais inovadoras do projeto — o ‘deslocamento de festivais’, que questiona não apenas a mobilidade dos artistas, mas das próprias organizações culturais”, afirma uma nota da MD.

Na sua 15.ª edição, o Short Theatre acolhe o festival português Materiais Diversos, que, “com todas as variáveis decorrentes da pandemia”, se apresenta com Tiago Cadete, Volmir Cordeiro, David Marques e Catarina Miranda e promove uma discussão sobre “deslocamento dos festivais”, com a curadoria do investigador e curador Simone Frangi, acrescenta a associação.

No dia 09 de setembro, às 16:30 e às 19:30, Tiago Cadete apresenta a performance itinerante “Fiume”, uma “visita guiada ficcional que cruza as histórias do rio Tibre e do rio Tejo”, num “percurso nas margens do rio onde o som e as palavras escutadas através de auscultadores, alteram a perceção da caminhada”.