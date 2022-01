O artista estará a 9 de fevereiro na Póvoa de Varzim, no dia 10 na Guarda e, no dia 11, em Portalegre. A 12 de fevereiro, apresenta-se em Braga e, no dia 13, em Ílhavo.

Matt Elliott atua com regularidade em Portugal desde que se lançou a solo, em 2003, depois de encerrado o capítulo musical dos Third Eye Foundation.

Os concertos que estavam marcados para 2020 para Portugal e noutros países acabaram por ser cancelados, por causa da pandemia da COVID-19, sendo agora retomados, para apresentar o álbum "Farewell To All We Know" (2020).