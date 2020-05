As noites de terça-feira vão ser dedicadas à literatura, na rubrica “Palavras à Mesa”, “que dá palco a Ana Deus para a leitura de contos e muita conversa”, seguindo-se, às quartas, o “Cinema à Mesa”, numa parceria com o Porto Shortcutz e o Porto Femme, enquanto as quintas-feiras vão contar com “Sons à Mesa”, que já têm confirmadas as presenças de Grutera, S. Pedro (na foto acima), Little Friend e O Manipulador.

A partir de dia 6 de junho, o Maus Hábitos inaugura “time and technics”, do coletivo berru, que venceu o prémio Sonae Media Art em 2019, sendo inaugurada, no dia 25, uma exposição de 24 artistas nacionais pelos ‘mupis’ da cidade, em colaboração com a Câmara Municipal.

O Maus Hábitos salienta que apenas as sessões do “Sons à Mesa” têm entrada paga (no valor de 10 euros), sendo todas as restantes de acesso livre, carecendo de reserva prévia através do site do espaço.