Os concertos vão ter lugar no dia 30 de setembro, no Capitólio, em Lisboa, e no dia 2 de outubro, na Casa da Música, no Porto.

Nomeado na categoria de melhor ‘performer’ ao vivo dos prémios AIM para artistas e editoras independentes, Max Cooper tem desenvolvido um conceito de espetáculo audiovisual em que cada atuação permite que “todas as combinações audiovisuais possíveis estejam disponíveis em todos os momentos”, o que faz com que cada ‘set’ seja único, como explicou o músico no Instagram, na semana passada.

Com um doutoramento em biologia computacional, Cooper forneceu a banda sonora para um vídeo da ativista Greta Thunberg e do Papa Francisco difundido na reunião da COP26, e tem trabalhado sobre o cruzamento entre “música, arte e ciência” através de várias colaborações.