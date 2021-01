A ação passa-se no século XIX e situa-se numa propriedade rural sueca onde a aristocrata Júlia se envolve num perigoso jogo de sedução com o criado de seu pai, João, e noivo da cozinheira Cristina, numa noite que trará reveses trágicos para as suas vidas.

A partir do difícil e conflituoso relacionamento afetivo entre o casal, emergem também outras questões como a diferença de classe social, os jogos de poder, a condição da mulher, o poder patriarcal, a luta com o sexo oposto, a moral, a honra, a religiosidade, a insensatez e a fragilidade humana.

Adaptada e encenada por Douglas Mendes, “Menina Júlia”, a peça, tem interpretação de Leonor Zarcos, Rui Coelho e Patrícia Guerreiro.

A cenografia e os figurinos são de Douglas Mendes e o desenho de luz de João Rafael Da Silva.