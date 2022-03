A partir do bunker em Kyiv, onde está com a sua família, Amelia foi filmada a cantar a verão ucraniana do tema "Let It Go", que faz parte da banda sonora de "Frozen", filme da Disney. O vídeo da atuação improvisada da menina foi partilhado nas redes sociais e tornou-se viral em todo o mundo.

Na sua conta no Twitter, Idina Menzel, a voz do tema original, partilhou o momento. "Nós vemos-vos. Vemos-vos realmente, realmente", escreveu a artista.

Os familiares incentivaram Amelia a cantar no palco improvisado, com uma bandeira da Ucrânia como fundo.

Veja o vídeo: