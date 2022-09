Para o arranque do encore no concerto no MEO Kalorama, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, Nick Cave trouxe "Into My Arms", um dos temas mais celebrados da sua carreira. Antes de soltar os primeiros versos da canção, o músico australiano recordou Beatriz Lemos, jovem que foi assassinada em 2020, em Lisboa.

"Esta canção é dedicada a Beatriz Lebre, recebi uma carta muito bonita de sua mãe, nos Red Hand Files [site de Nick Cave], ela gostava muito desta canção", contou o músico.

VEJA O VÍDEO:

Beatriz Lebre, 23 anos, estudante universitária de psicologia foi morta a 22 de maio de 2020 por um colega da faculdade. Em tribunal, Rúben Couto, 25 anos, confessou que matou a jovem, segundo fonte policial à Lusa.