A 24.ª edição do MEO Sudoeste foi novamente adiada devido à pandemia de COVID-19. Em comunicado, a organização anunciou que o festival regressa à Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, de 2 a 6 de agosto de 2022. Já o campismo abre a 30 de julho.

"Há um ano nunca imaginaríamos que teríamos de dar novamente esta notícia, mas ainda não poderá ser em 2021 que a Tribo se volta a reunir. Esta é uma decisão extraordinariamente difícil. Trabalhámos, ao longo dos últimos meses, em conjunto com as Autoridades de Saúde e os representantes do setor, em medidas que pudessem permitir o regresso dos festivais de verão em segurança. No entanto, não sendo ainda conhecidas as regras para a realização de grandes eventos, nem a resposta ao plano de contingência que elaborámos em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa, e estando apenas a um mês das datas previstas, e face ao tempo necessário para a preparação e montagens, torna-se inviável a realização do Festival este ano, obrigando-nos a adiar, uma vez mais, a 24ª edição do MEO Sudoeste", explica a organização.

A promotora adianta que aguardou "até ao limite do possível, pela sustentabilidade do festival e por sabermos o quanto esta decisão impacta as vidas dos artistas e profissionais envolvidos, dos nossos patrocinadores e parceiros, da economia local e de todo o nosso público, que tanto anseia por ter de volta tudo aquilo que a pandemia da COVID-19 nos tem impedido de viver".

Os bilhetes para as datas de 2020 e de 2021 são válidos para 2022, "sem necessidade de troca ou emissão de novo bilhete". "Caso pretenda o reembolso, pode solicitá-lo nos 14 dias úteis seguintes à data prevista do festival em 2021, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 26-A/2021 de 5 de abril de 2021", explica a organização.

"Do nosso lado, estamos já a trabalhar para podermos dar novidades do cartaz em breve, e vamos continuar a trabalhar com o empenho e motivação de sempre. As saudades são mais que muitas e mal podemos esperar para nos reencontrarmos na Zambujeira do Mar e celebrarmos juntos, na maior semana de férias de sempre", remata o MEO Sudoeste.