Desde do lançamento da sua mixtape “Bcos U Will Never B Free”, em 2015, o cantor e compositor Surrey Alexander O'Connor, também conhecido como Rex Orange County, provou o seu talento para o pop ‘bedroom’ - canções feitas a partir do quarto. E foi com os temas ‘fofinhos’ que o artista embalou o MEO Sudoeste este sábado, dia 6 de agosto.

Com a sua doçura característica, Rex Orange County foi recebido por um público tímido e disperso. Acompanhado por uma banda com fatos de treino cor de rosa, o artista apresentou o seu quarto álbum de estúdio “Who Cares?” - no fundo do palco, a letras gigantes, estava o título do disco.

Sempre com um sorriso, Alex O’Connor, que nasceu em 1998 na pequena vila de Grayshott, na fronteira entre Hampshire e Surrey, na Inglaterra, esforçou-se para cativar o público. “Vou ser honesto… eu adoro-vos, mas preciso de mais energia. Conseguem?”, pediu o jovem antes de partir para "Never Enough", tema do disco "Apricot Princess", de 2017.

créditos: Stefani Costa

O público reagiu com mais gritos e palmas, mas Rex Orange County queria mais. “Esta era a energia que estava à procura, mas preciso de mais. Têm mais energia para mim? Está a chegar o ponto do concerto em que preciso de toda a energia do vosso corpo”, frisou o cantor. Os fãs cumpriram, especialmente por se tratar de “Best Friend”. A meio do single - um dos temas mais populares da sua carreira -, o artista pediu para o público guardar os smartphones: “Sem telemóveis até ao fim da canção. Vão lembrar-se melhor deste momento se virem com os olhos, se sentirem com o corpo. Preciso que cantem bem alto esta parte como se ninguém estivesse a ver”.

Para o final, Alex O’Connor guardou “Loving Is Easy” e “Pluto Projector”, os temas mais celebrados da noite. Os fãs ainda pediram “Sunflower”, mas a canção acabou por ficar de fora do alinhamento.

A festa de Bispo

Já ao início da noite, Bispo garantiu o concerto mais celebrado do dia. Pouco depois das 21h00, o artista de Algueirão-Mem Martins estreou-se no palco principal do MEO Sudoeste. “Sudoeste, em 2014 eu estava aqui como festivaleiro a olhar para este palco e a pensar ‘um dia vou pisar-te’, em 2022 estou aqui. Obrigado”, celebrou o artista no arranque.

créditos: TOMÁS SOARES NOGUEIRA

O alinhamento repleto de sucessos arrancou ao som de “Mentalidade Free” - aos primeiros acordes, os festivaleiros mais distraídos correram em direção ao palco MEO para se juntarem à festa de Bispo.

Depois de “Pormenores”, o rapper disparou uma seta direta aos corações dos fãs com “Aviolla II” e “Pedro”. “Vou pedir a todos para ligarem a lanterna do telemóvel. A minha mãe está aqui e quero que ela veja isto (...) E antes de continuar vou só dar-lhe um beijinho”, disse Bispo antes de ir até à lateral do palco.

“Lembra-te”, “Sem Limite”, “Com Licença” e “Essa Saia” também não ficaram de fora do alinhamento e foram cantadas a uma só voz pelo público.

“Hoje é um dia especial para mim. É a minha terceira vez no Sudoeste, mas a primeira neste palco”, relembrou, chamando depois Piri, o amigo com quem escreveu a primeira canção, para “Verdadeiro”.

Depois de Bispo visitar Diogo Piçarra no MEO Marés Vivas, foi a vez do cantor algarvio subir a palco com o rapper. Os dois amigos juntaram-se para “Monarquia”, garantindo o momento de maior comunhão do dia.

O MEO Sudoeste regressa em 2023, de 9 a 12 de agosto.