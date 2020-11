O Natal está à porta e o MEO Sudoeste decidiu dar uma prenda antecipada aos festivaleiros. Depois de várias (re)confirmações já anunciadas, há mais um nome a garantir a sua presença em 2021 e um dos mais pedidos pelos fãs: blackbear atua dia 5 agosto, no Palco MEO da Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar.

"O blackbear é um dos nomes emergentes no panorama da música pop, com um percurso marcado pela audácia e pela irreverência", frisa a promotora em comunicado.

A organização recorda ainda que "o ponto de viragem da carreira do músico deu-se com 'Boyfriend', um dos estrondosos hits de Justin Bieber, co-escrito por blackbear". "Nessa altura, o músico de Hollywood reinventou-se enquanto rapper, aproximou-se do r&b e inaugurava, dessa forma, uma nova fase da sua carreira", sublinha em comunicado.

Edição especial do Pack Tribo MSW

"Para que todos possam planear atempadamente e voltar a disfrutar do maior Festival de verão em 2021, está disponível uma edição muito especial do Pack Tribo MSW", anunciou ainda a organização.

A edição especial inclui cinco passes para todos os dias do festival, com 9 dias de campismo grátis. O pacote está à venda em exclusivo na loja online MEO (meo.pt), em quantidade limitada, por 450 euros, representando uma poupança de 75 euros no pack de cinco bilhetes.

O MEO Sudoeste regressa em 2021, nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de agosto.

Já confirmados:

4 de agosto

Palco MEO – Bad Bunny, ProfJam

5 de agosto

Palco MEO – Major Lazer, blackbear, Meduza, Deejay Telio

6 de agosto

Palco MEO – Ozuna, Melim

7 de agosto

Palco MEO – Timmy Trumpet, Bispo