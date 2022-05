Rex Orange County é a mais recente confirmação para a edição de 2022 do MEO Sudoeste. O músico atua no dia 6 de agosto na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar.

O artista sobe ao palco MEO no mesmo dia de CKay, Shouse e Bispo. No festival, Rex Orange County vai apresentar o seu mais recente disco, “WHO CARES?”.

"Com influências jazz e também de alguns intérpretes e compositores dos anos 70, o jovem músico não deixa de surpreender", frisa a organização do MEO Sudoeste em comunicado.

JÁ CONFIRMADOS

Dia 3 de agosto

Palco MEO

Lewis Capaldi, Pedro Sampaio, Morat, ProfJam

Palco LG by Mega Hits

Kappa Jotta, Domingues, Ana Lua Caiano (vencedora #OneStep4MusicFest), Eurico

Dia 4 de agosto

Palco MEO

Major Lazer, Timmy Trumpet, Morad, Giulia Be

Palco LG by Mega Hits

Tay, Rafaell Dior, PTA Slowmo (finalista #OneStep4MusicFest)

Dia 5 de agosto

Palco MEO

Steve Aoki, Masego, Calema, Deejay Telio, Melim

Palco LG by Mega Hits

Soraia Ramos, Jão, Estraca

Dia 6 de agosto

Palco MEO

Rex Orange County, CKay, Shouse, Bispo

Palco LG by Mega Hits

Ivandro, SippinPurpp, Aragão, Os Intencionais