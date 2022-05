O evento organizado pela UCCLA (União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa) em parceria com a Câmara Municipal de Cascais decorre no final do mês.

Dias 27, 28 e 29 de maio, o Mercado da Língua Portuguesa leva música, literatura, gastronomia e artesanato ao Mercado da Vila, em Cascais. Um evento multicultural reúne doze países/regiões onde se falou ou fala português – Angola, Brasil, Cabo Verde, Galiza, Goa, Guiné-Bissau, Macau, Malaca, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor – com mostras e várias atividades. "Vão ser dias para saborear moambas, cachupas, quitutes vários, pães de queijo, caipirinhas, alheiras de Mirandela, ouvir e dançar semba, quizomba, coladera, samba, batuque, fado e gaitas de foles, participar em aulas de yoga, zumba e fado bailado, comprar bijuteria, capulanas, artesanato variado e muito, muito mais", avança a organização em comunicado. Na tertúlia literária, sob o tema "Comunicar em português, uma forma de união", que marcará o dia 29 de maio, a conversa será moderada por Nicolau Santos, contará com a presença de Jacinto Lucas Pires (Portugal), Edgar Valles (Goa), Conceição Queiroz (Moçambique), Rui Calisto (Brasil) e Olinda Beja (São Tomé e Príncipe), entre outros. Ao longo dos três dias haverá ainda uma instalação em movimento, na qual os visitantes de todas as idades poderão participar através de uma variedade de propostas e desafios.