José Ruy recorda que o artista português criou também para a Alemanha, uma vez que as Éditions Vaillant, para quem produzia nos vários anos que habitou em França, distribuíam os seus trabalhos por vários países, incluindo Portugal, “tendo sido célebre”, recebendo na Itália o prémio “Yellow Kid” para melhor desenhador estrangeiro.

O artista português destaca a curiosidade de ter tido um “êxito extraordinário na Europa, mas não ser muito conhecido nos Açores”.

José Ruy refere que o terceirense assinou os seus trabalhos com diversos nomes, como ETCoelho, E. Coelho ou ETC, seja como Martin Sièvre, I. P. Serafim, Tôu-Tchai, F. (ou Filadelfo) Postigo.

Um dos primeiros trabalhos conhecidos de Eduardo Teixeira Coelho em banda desenhada foi publicado no jornal humorístico Sempre Fixe, quando tinha 17 anos, embora se considere que a sua estreia neste género acontece em 02 de fevereiro de 1944, na publicação espanhola Chicos.

Para além de ter sido distinguido, em 1973, em Itália, em 1997 o Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora atribuiu-lhe o Troféu de Honra e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo agraciou-o em 2018, a título póstumo, com a Medalha de Mérito Cultural.

Durante o corrente ano, decorrem várias iniciativas para celebrar o centenário do seu nascimento, a 4 de janeiro de 1919.

A conferência de José Ruy surge no âmbito de uma iniciativa do Instituto Açoriano de Cultura, que se associa assim às celebrações nacionais do primeiro centenário de nascimento de Eduardo Teixeira Coelho, que foi também ilustrador e escultor.