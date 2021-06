O NOS Alive anunciou esta quarta-feira, dia 16 de junho, os primeiros nomes para a sua 14.ª edição. O festival regressa ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, nos dias 6, 7, 8 e 9 de julho de 2022.

Metallica e Imagine Dragons são as novidades que se juntam ao cartaz de 2022, assim como o regresso dos Da Weasel, que já estava confirmado para a edição de 2020.

Faith No More, Royal Blood, Parov Stelar, Tom Misch, Caribou, Parcels, Phoebe Bridgers, Dino D’Santiago, Seasick Steve, Inhaler, Hobo Johnson and the Lovemakers e Manel Cruz vão também marcar presença nos palcos da 14.ª edição.

"O segundo fim de semana de julho fica assim reservado para o reencontro entre o público e o que de melhor se faz na música nacional e internacional. Aos poucos, o sonho que tardava em chegar, começa a ganhar os contornos de quatro dias imperdíveis, repletos de emoções únicas que só se encontram onde o sonho é real: no NOS Alive", sublinha a promotora.

Bilhetes das edições de 2020 e 2021 são válidos para 2022

Os bilhetes adquiridos para a edição de 2020 e de 2021 do NOS Alive são válidos para os dias de semana correspondentes. "Por exemplo, se o seu bilhete era para uma quinta-feira será válido, apenas, para a quinta-feira de 2022", explica a promotora em comunicado.

"Pode também trocá-lo para outro dia mediante disponibilidade de lotação, ou por um vale no ponto de venda onde o mesmo foi adquirido, mediante a apresentação do bilhete e prova de compra", adianta a Everything Is New.

Já quem adquiriu bilhetes para o NOS Alive 2020, pode solicitar o reembolso "no prazo de 14 dias úteis após a data prevista para a realização do NOS Alive 2021, no ponto de venda onde foram adquiridos, mediante a apresentação do bilhete e prova de compra".

"Os portadores de bilhete NOS Alive 2021 não têm possibilidade de reembolso", explica a promotora. Em caso de dúvida, deverá consultar o site do festival.