As condições de vida, as disparidades sociais e os grandes conflitos têm marcado a sua obra, segundo a Feira de Guadalajara, que destaca "Diente de León", um livro situado no México rural, atravessado pela guerra do narcotráfico, em que as crianças estabelecem laços de amizade, alicerçados na "força das palavras".

"Marte y Las Princesas Voladoras", "Digo de Noche Un Gato", "Ávido Mundo" e "Teoría de Las niñas" são outros livros da escritora, que soma perto de meia centena de títulos.

A obra de María Baranda permanece inédita em Portugal, de acordo com o catálogo da Biblioteca Nacional.

O júri desta edição do prémio foi composto por representantes da Fundação SM, da UNESCO, do Conselho Internacional sobre Literatura para as Crianças e Jovens (International Board on Books for Young People, IBBY), da Organização dos Estados Americanos, do Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e Caraíbas.

O prémio será entregue à autora no próximo dia 3 de dezembro, durante a Feira Internacional do Livro de Guadalajara.

Atribuído desde 2005, entre os vencedores anteriores contam-se Juan Farias (España, 2005), Bartolomeu Campos de Queirós (Brasil, 2008), Laura Devetach (Argentina, 2010), Ana María Machado (Brasil, 2012), Jordi Sierra i Fabra (Espanha, 2013), Ivar Da Coll (Colombia, 2014), Antonio Malpica (México, 2015) e Marina Colasanti (Brasil, 2017).

No ano passado, quando Portugal foi o país convidado da Feira de Guadalajara, a escritora Alice Vieira, autora de "Rosa, Minha Irmã Rosa", foi candidata ao prémio.