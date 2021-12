O festival que, em 2022, vai acontecer em dois fins de semana de outubro (de 07 a 09 e de 13 a 15) devido ao facto de não havido evento nos últimos anos devido à pandemia de covid-19, tinha já confirmado nomes como Amenra, Cult of Luna, Godspeed You! Black Emperor, Lingua Ignota, Oranssi Pazuzu e Wolves in the Throne Room, entre outros.

O Amplifest tem regresso marcado para 2022 no Hard Club, no Porto, e remete mais informações para a página do evento.