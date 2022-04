No próximo dia 21, o músico portuense atua no Campo Pequeno, em Lisboa, e, em maio, nos dias 21 e 22, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, estando já esgotado o espetáculo de dia 21.

O músico, a celebrar dez anos de carreira, atua a 10 de junho, em Aljustrel, no distrito de Beja. No dia 7 julho, leva as suas canções a Torres Novas, no distrito de Santarém, e, no dia seguinte, a Coimbra; no dia 15 atua em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, no MEO Marés Vivas, e, no dia 23 de julho, no EDPCoolJazz, em Cascais, nos arredores de Lisboa, fechando o mês em Lousada, no distrito do Porto, onde atua no dia 31.

Em agosto, no dia 25, Miguel Araújo atua no Festival do Crato, no distrito de Portalegre.