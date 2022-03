De acordo com o agenciamento do artista, “o novo trabalho de estúdio de Miguel Araújo conta com nove canções e com as participações especiais de António Zambujo, Joana Almeirante, Rui Pregal da Cunha, Rui Reininho e Tim”.

“Cha Lá Lá” é editado através da editora independente Chiu, criada por Miguel Araújo, que celebra este ano 10 anos da edição do álbum de estreia a solo, “Cinco dias e meio”.

Miguel Araújo tem espetáculos marcados no Campo Pequeno, em Lisboa, a 7 de abril, e na Super Bock Arena, no Porto, a 21 e 22 de maio.

Nestes concertos, contará com “um rol de convidados de luxo”: António Zambujo, Cláudia Pascoal, César Mourão, Rui Veloso e Kappas.