Miguel Coimbra, um dos músicos dos D.A.M.A, está infetado com COVID-19. Na sua conta no Instagram, o cantor confirmou que teve os primeiros sintomas no início da semana e que testou positivo.

"Olá, pessoal. Na passada terça-feira tive sintomas, aparentemente de renite alérgica/asma, que costumo ter nesta altura do ano. Entretanto esses sintomas pioraram e decidi fazer o teste à COVID-19, que deu positivo.", revelou.

Nas redes sociais, Miguel Coimbra avançou ainda que os restantes elementos da banda também estão em isolamento. "Tomei as devidas precauções e avisei de imediato as autoridades de saúde e as pessoas com quem estive em contacto. Eu e os meus colegas da banda estamos neste momento de quarentena nas nossas respetivas casas", explicou.

"Malta, isto é à séria. Não desvalorizem. Protejam-se e protejam os vossos. Beijos e abraços a todos", frisou o artista.