O músico Mika, conhecido por temas como "Relax, Take It Easy", "Grace Kelly" ou "Lollipop", a cantora Laura Pausini e Alessandro Cattelan, apresentador da edição italiana do "X Factor", vão ser os anfitriões das semifinais e da final do Festival Eurovisão da Canção.

Este ano, o concurso realiza-se entre 10 e 14 de maio, em Turim.

Em 2021, os italianos Måneskin foram os grandes vencedores do Festival Eurovisão da Canção.