O Festival MIL – Lisbon Internacional Music Network, que junta concertos e uma convenção dedicada à promoção e internacionalização da música dos países de língua portuguesa, chega ao fim esta sexta-feira, no Hub Criativo do Beato, em Lisboa.

O MIL irá decorre em formato presencial, depois de a edição física do ano passado ter sido cancelada, devido às restrições impostas para conter a pandemia da covid-19, e terem acontecido algumas atividades em formato digital em 2020.

O MIL conta ainda nesta edição com duas residências artísticas: a primeira, desenvolvida em parceria com o Instituto Ramon Llull, juntará as espanholas Tarta Relena e os portugueses Lavoisier, enquanto a segunda, realizada em parceria com o Liveurope, convida o produtor Pedro da Linha e o músico Álvaro Romero (RomeroMartin).

Destas residências irão resultar “espetáculos únicos” que serão apresentados ao vivo no festival.

Nesta edição, o programa da convenção do MIL “introduz uma reflexão crítica sobre a transformação digital, onde serão abordadas as problemáticas como a soberania digital, as políticas do ‘streaming’, os direitos de autor, a crescente concentração levada a cabo pelas grandes empresas tecnológicas e as narrativas de resistência e de denúncia que neste espaço se desenvolvem”.

“De forma complementar, será debatida a importância de proteger e preservar os setores da música ao vivo e de todos os seus intervenientes, seja através do desenho de políticas culturais, do desenvolvimento de políticas de ação afirmativa ou da aposta em circuitos e artistas locais”, refere a organização.