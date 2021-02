Miley Cyrus atuou antes do arranque da final da liga Liga Nacional de Futebol Americano. A atuação da artista no Super Bowl foi transmitida este domingo, dia 7 de fevereiro, em direto na conta de Tik Tok da NFL.

Além da transmissão online, a atuação contou com uma plateia composta por 7500 profissionais de saúde, todos já vacinados contra a COVID-19.

No palco, Miley Cyrus brindou o público com uma atuação emocionantes e apresentou os singles de "Plastic Hearts". Para o espetáculo, a artista norte-americana convidou ainda Billy Idol e Joan Jett.

Além dos novos temas, a cantora recordou alguns dos principais sucessos da sua carreira, como "The Climb", "We Can't Stop", "Party in the USA" e "Wrecking Ball".

Veja alguns dos vídeos da atuação:

SETLIST:

Mickey (Toni Basil)

Prisoner

Night Crawling (com Billy Idol)

White Wedding (com Billy Idol)

Heart of Glass, de Blondie)

Head Like a Hole, dos Nine Inch Nails

High

Nothing Breaks Like a Heart, de Mark Ronson

Jolene, de Dolly Parton

Midnight Sky

Band Intermission

Act 2 Bad Karma (com Joan Jett)

Bad Reputation (com Joan Jett)

I Hate Myself for Loving You (com Joan Jett)

Rebel Girl, de Bikini Kill

Angels Like You

We Can't Stop

Plastic Hearts

Party in the U.S.A.

Wrecking Ball

The Climb