Num texto publicado no Facebook, a organização disse acreditar "que este período que se abre à reflexão" permitirá colocar em prática as ideias que tem "em mente e que precisam de ser amadurecidas para que se façam sentir".

No ano passado, Márcio Laranjeira, da parte da Lovers & Lollypops, explicou à Lusa que a mudança de julho para setembro permitiria “fazer uma coisa diferente, um bocado afastada do turbilhão de festivais de verão que acontecem naquela altura, com mais espaço”.

Márcio Laranjeira acrescentava, então, que o novo acordo com a autarquia era apenas para 2018, para que ambas as partes pudessem depois avaliar as mudanças.

Ao longo dos anos, como recorda a organização, o Milhões de Festa foi palco para nomes como Electric Wizard, Alt-J Connan Mockasin, Squarepusher, Graveyard, Jacco Gardner, Boogarins, Earthless, Shame, Michael Rother, Sons of Kemet, The Comet is Coming, faUSt & Gnod, Nubya Garcia, entre outros.