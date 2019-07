A edição de 2019 do MIMO Festival terminou este domingo, dia 28 de julho, com Stereossauro com Camané e Capicua, Rubel e Mayra Andrade. Durante os três dias do evento, mais de 80 mil pessoas passaram pelo centro de Amarante, avançou a organização em comunicado.

"Agora que chegou ao fim a quarta edição do MIMO Festival Amarante é com muita satisfação que comunicamos que fomos visitados por mais de 80 mil pessoas durante três dias. Um crescimento sustentado que muito orgulha a organização e a autarquia que, desde 2016, realiza o MIMO Festival em Amarante", frisa a organização.

Veja aqui o resumo do festival.

Criolo, Salif Keita, Seun Kuti & Egypt 80, 47Soul, Rubel, Violons Barbares, Samuel Úria, Stereossauro com Camané e Capicua, Miramar, Orquestra do Norte, DJ Ride, Hamilton de Holanda & Pablo Lapidusas, Bixiga 70, Fortuna, Délia Fischer, Ana de Oliveira & Sérgio Ferraz, Lívia Nestrovski & Fred Ferreira, e DJ Montano foram alguns dos artistas que animaram a quarta edição do MIMO.

O festival contou ainda com cinema, workshops, fóruns de ideias e uma chuva de poesia. A exposição "Abstração - Arte Partilhada Millennium bcp", inaugurada no Museu Amadeo de Souza-Cardoso na passada quinta-feira, continua aberta ao público até 27 de outubro.