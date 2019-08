A MTV anunciou que Missy Elliott vai receber o Michael Jackson Video Vanguard Award na cerimónia dos MTV Video Music Awards (MTV VMAs), que decorre a 26 de agosto em Nova Jérsia. A cantora vai também atuar ao vivo, regressando assim ao palco dos VMAs pela primeira vez desde 2003.

Com um legado com mais de três décadas, Elliott é uma das artistas mais influentes da indústria da música e do hip-hop em particular.

"O impacto de Missy Elliot no panorama da música é inegável", afirmou Bruce Gillmer, Head of Music and Music Talent, Viacom e Co-Brand Head, MTV International. "A sua visão criativa, desde a produção, às atuações e composição, é incomparável", acrescenta.

Elliott destacou-se enquanto produtora, compositora, cantora e rapper ao longo de uma carreira iniciada em finais dos anos 1980. Vencedora de 15 MTV VMAs e seis Grammys, vendeu mais de 30 milhões de discos em todo o mundo.

No início do ano, foi nomeada a primeira artista de hip-hop feminina a fazer parte da Songwriters Hall of Fame. A cantora tem um doutoramento honorário de Berklee College of Music e é a única rapper feminina com seis álbuns com certificado de platina nos EUA.

Missy Elliott junta-se, assim, ao conjunto de artistas que receberam o Michael Jackson Video Vanguard Award, incluindo Jennifer Lopez, Beyoncé, Justin Timberlake, Madonna, Guns N’ Roses, Britney Spears, Kanye West, Rihanna e P!nk.