O rapper britânico Mist foi baleado numa perna na noite desta terça-feira, dia 27 de agosto, durante um assalto na localidade de Almancil, no Algarve, e não dentro da Quinta do Lago, ao contrário do que tinha sido anteriormente noticiado pelo jornal britânico Mirror e confirmada ao Observador por uma fonte da GNR.

De acordo com a imprensa inglesa, "dois ou três homens com um sotaque irlandês" roubaram o passaporte, telemóvel e algumas jóias do artista de 27 anos.

O rapper foi transportado para o Hospital de Faro, tendo tido alta na manhã desta quarta-feira, dia 28 de agosto.

A Polícia Judiciária e a GNR já realizaram buscas, mas os assaltantes ainda não foram localizados. "Ainda ser prematuro estar a fazer qualquer comentário sobre o caso", frisou a PJ de Faro ao Observador.

"So High" é o mais recente single do rapper britânico Mist.

* Notícia atualizada às 15h05 do dia 28 de agosto de 2019, corrigindo a informação sobre o local onde o assalto teria ocorrido. O incidente ocorreu na localidade de Almancil, e não dentro da Quinta do Lago, como inicialmente o artigo referia.

Publicamos abaixo a informação retificada enviada pela Quinta do Lago:

"No seguimento da notícia publicada no dia 28 de agosto, relativa ao assalto e agressão ao rapper Mist, cumpre-nos esclarecer, exercendo assim o direito de resposta e retificação, que: