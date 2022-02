A dupla y.azz x b-mywingz vai atuar na primeira parte do concerto dos The Black Mamba no Coliseu Porto Ageas. O espetáculo está marcado para o dia 12 de fevereiro no Montepio às Vezes o Amor, o festival de música do Dia dos Namorados.

Antes do concerto, o SAPO Mag desafiou a dupla a escolher canções para celebrar a data. A playlist de Mariana e Margarida conta com temas de Djavan, Cigarettes After Sex, Baco Exu do Blues ou Tiago Iorc.

"O Festival Montepio às Vezes o Amor é uma festa de música e emoções que promete espalhar amor por todo o país. Nomes amados da música portuguesa fazem da paixão o mote para noites românticas e calorosas. Garanta já o seu bilhete para uma noite inesquecível", frisa a promotora.

PLAYLIST: