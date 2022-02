Bárbara Tinoco atua nos próximos dias 12 e 13 de fevereiro no Montepio às Vezes o Amor, o festival de música do Dia dos Namorados. A cantora e compositora apresenta-se no Auditório Municipal de Lagoa para sessão dupla este sábado, dia 12 de fevereiro - às 17h00 e às 21h30 - e no domingo, dia 13, às 16h00.

Antes do concerto, o SAPO Mag desafiou a artista a escolher canções para celebrar a data. A playlist conta com temas de Carolina Deslandes, Billie Eilish, Julia Michaels, Selena Gomez ou Dua Lipa. "Não é romântica, é sexy", sublinha Bárbara Tinoco.

"O Festival Montepio às Vezes o Amor é uma festa de música e emoções que promete espalhar amor por todo o país. Nomes amados da música portuguesa fazem da paixão o mote para noites românticas e calorosas. Garanta já o seu bilhete para uma noite inesquecível", frisa a promotora.

PLAYLIST DE BÁRBARA TINOCO:

Carolina Deslandes - Apetece

Billie Eilish - Billie Bossa Nova

Victoria Monét - Moment

Manu Gavassi - Reggaeton triste

Julia Michaels - Uh Huh

Bárbara Tinoco - Advogado

GIULIA BE - recaída

Ariana Grande - 34+35

Selena Gomez - Good For You

Camila Cabello - My Oh My (feat. DaBaby)

Dua Lipa - Good In Bed

Dua Lipa - Pretty Please

UPSAHL - 12345SEX

Blaya - Faz Gostoso