Com curadoria de Bruno Marchand, a mostra, patente até 5 de dezembro, com entrada gratuita, percorre o universo de um artista que habitualmente explora a miscigenação e a contaminação entre disciplinas no seu trabalho.

Rodrigo Hernández, nascido na Cidade do México, em 1983, tem vindo a criar um universo em que convivem "a arte e o artesanato, a alta cultura e as manifestações populares, o passado e o contemporâneo, o privado e o político, o narrativo e o elíptico, numa lógica que dispensa hierarquias e faz da lei da atração a única regra do jogo", segundo uma nota da Culturgest sobre a exposição.

Os suportes usados são habitualmente o desenho, pintura, mural, escultura e instalação, e, neste trabalho, a reflexão do artista gira em torno de uma figura da moda italiana e mundial: Emilio Pucci (1914-1992).

Célebre pela utilização de estampados na alta-costura ‘prêt-à-porter’, Pucci é alvo do imaginário da exposição, onde começa e termina, mas "o seu alcance ideológico é bem mais vasto”.

“Insere-se no debate sobre o papel que o exercício de gosto, o estilo, a forma, o ornamento e, em última instância, a procura pelo prazer, ainda podem desempenhar na contemporaneidade", acrescenta a curadoria.

O artista tem previstas para o próximo ano exposições no Museu de Arte Contemporânea de Monterrey, no México, com curadoria de Ana Pérez Escoto, e no Museu de Arte Moderna de Medellin, na Colômbia, com curadoria de Emiliano Valdés.