Disco mais vendido de metal em Portugal entre 2017 e 2018, “1755” é o mais recente disco dos Moonspell, cantado em português, numa “reflexão poética, musical e filosófica da banda sobre o grande terramoto de Lisboa, a 01 de novembro de 1755, e as suas repercussões no mundo civilizado”, afirma uma nota da Câmara Municipal de Santarém, que organiza o concerto juntamente com a Sociedade Recreativa e Filarmónica Pernense (Música Velha) para assinalar o 20.º aniversário do “Rock da Velha”.

Os Monospell, que terão novo disco em 2020, farão em outubro a ‘tour’ final de “1755”, percorrendo, como “cabeças de cartaz”, vários países da Europa, num total de 52 datas, acrescenta.

Na primeira parte, os Vulture apresentarão o seu mais recente trabalho “Now i Know”, uma “obra autobiográfica que começou a ser documentada em 2008” e que “assinala um marco importante das suas vidas pessoais e do percurso do grupo”.