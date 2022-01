Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização do festival, dedicado à música portuguesa, adiantou que os Moonspell, que celebram 30 anos, vão abrir o festival, no dia 05 de fevereiro no âmbito da “The Greater Tour”, e os PAUS fecham o Sons de Vez com a apresentação do seu mais recente disco, “Yess”.

Depois de duas edições afetadas pela pandemia de COVID-19 (em 2020 totalmente cancelada e, em 2021, com parte dos espetáculos), a organização espera realizar, em 2022, uma “edição comemorativa e verdadeiramente histórica” com 12 projetos musicais.

“A esperança de concretização do evento para esta edição 2022, celebrativa da marca de 20 anos do festival, assume um particular entusiasmo para a organização e para todos os projetos musicais envolvidos”, afirmou o diretor do festival, Nuno Soares, citado na nota.

Os espetáculos vão decorrer todos os sábados entre 5 de fevereiro e 26 de março, no palco da Casa das Artes em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo.

A programação do festival, promovido pela câmara local, inclui, no dia 12 de fevereiro, as atuações dos The Twist Connection e dos Club Makumba.

No dia 19 de fevereiro, Dino D’Santiago sobe ao palco da Casa das Artes para apresentar o seu último álbum, “Badiu”.

Kiko & The Blues Refugees, acompanhados por BJ Cole, e Rui Fernandes 4TT, completam a dupla atuação programada para 26 de fevereiro.

Em março, no dia 5, o músico Noble "propõe uma viagem ao seu novo disco, trazendo a palco Gabriela, uma cantora, autora e multi-instrumentalista portuense que acaba de lançar o ‘single’ ‘Seguir sem ti’”.

Na mesma noite, é marcado o regresso da formação original dos Fingertips, para comemorar 15 anos do lançamento do primeiro álbum de originais da banda, "All Bout Smoke 'N Mirrors".

O dia 12 de março “é dedicado ao indie rock nacional, com Plástica a relembrar os grandes clássicos do rock psicadélico e apresentar temas inéditos do repertório e ainda com The Happy Mess, um dos projetos mais acarinhados da indie pop em Portugal que editou o ano passado, e pela primeira vez, um disco inteiramente em língua portuguesa com uma série de convidados especiais”.

A 19 de março atuam os Tarantula, com os arcuenses Nó Cego que quebram um interregno de 10 anos sem tocar.

O programa inclui ainda uma exposição fotográfica com a compilação dos momentos de referência dos 20 anos do festival e, em parceria com o cineclube de Arcos de Valdevez, serão exibidos quatro documentários nacionais sobre música e músicos portugueses.

Os bilhetes para a vigésima edição do festival Sons de Vez ficam disponíveis para compra na semana que antecede cada espetáculo. Os preços variam entre seis e 15 euros.