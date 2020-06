A atriz e encenadora de teatro Maria Alice Vergueiro, de 85 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, dia 3 de junho, em São Paulo. A notícia foi confirmada ao site G1 pela família da atriz brasileira.

Segundo a publicação, Maria Alice Vergueiro estava internada no Hospital das Clínicas devido a uma grave pneumonia.

O G1 lembra que Maria Alice Vergueiro era "uma das damas do teatro brasileiro". A atriz contava com uma carreira com mais de 50 anos, tendo pertencido a vários grupos de teatro de São Paulo.

A brasileira protagonizou grandes produções, como "O Rei da Vela" (1967), "Galileu Galilei" (1975) e "A Ópera do Malandro" (1978).