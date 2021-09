A atriz portuguesa Marília Costa, com uma longa carreira no teatro e que participou em várias produções da RTP, morreu esta semana. A notícia foi avançada pelo Teatro Experimental de Cascais nas redes sociais.

"A Marília era aquela atriz bem-disposta com um sentido grande de humanidade e humor apurado, de gargalhada alta e sincera, sempre pronta a ajudar, com uma palavra bem disposta, sempre connosco mesmo fora de palco, dando incentivo aos colegas", frisa o TEC nas redes sociais.

"Começou muito nova no Teatro Amador na Associação dos Bombeiros Voluntários de Cascais e logo passou a trabalhar com o TEC, em muitos espectáculos ao longo da vida da Companhia, destacando 'A maluquinha de Arroios', 'D. Quixote', 'Fuenteovejuna', 'Tartufo', 'Opereta', 'D. João no Jardim das Delícias' e 'Harold e Maude'. Será recordada com muita saudade", remata.