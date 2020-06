Bonnie Pointer, uma das integrantes originais do grupo The Pointer Sisters, conhecidas por sucessos como "I'm So Excited" e "Jump (For My Love)", morreu aos 69 anos, confirmou esta segunda-feira (8) o grupo.

As irmãs - Bonnie, Anita, Ruth e June - começaram a cantar na igreja do seu pai em Oakland, Califórnia, e saltaram para a fama na década de 1970. O quarteto ganhou o primeiro de três Grammys com o hit de 1975 "Fairytale", escrito por Bonnie e Anita. Bonnie Pointer deixou o grupo em meados da década de 1970 década e apostou na sua carreira solo. "Devido ao talento, ao impulso e à determinação de Bonnie, as Pointer Sisters, vencedoras de vários Grammys, existem e tiveram a grande sorte de passar duas décadas nos primeiros lugares dos tops e cerca de 50 anos a atuar para públicos que esgotaram locais em todo o mundo", diz o comunicado do grupo. "A nossa família está devastada", disse Anita Pointer à CNN, em comunicado. "Em nome dos meus irmãos, eu e toda a família Pointer, pedimos as suas orações neste momento", rematou.