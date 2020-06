Nascida em Londres, no East Ham, em 1917, Lynn iniciou a carreira de cantora aos 18 anos, com as orquestras da época, e publicou o seu primeiro disco em 1936, "Up the Wooden Hill to Bedfordshire", quando ainda trabalhava como escriturária numa companhia de navegação.

O início do conflito levou-a até aos abrigos, onde cantava durante os ataques aéreos nazis, e, depois, para as zonas de combate, onde atuou até ao armistício, em 1945, ganhando o nome de "namorada das Forças Armadas".

"As minhas canções recordavam aos rapazes os motivos por que lutavam; por questões pessoais que lhes eram caras, não por teorias políticas", disse em maio passado, recordando a época em que atuava nas frentes de batalha da Europa, da Ásia (Índia e Myanmar/Birmânia) e do Norte de África (Egito).

Antes completar os 103 anos, no passado dia 20 de março, Lynn desafiou a população a assumir o mesmo espírito de resistência, tido durante a guerra, para responder à COVID-19. A rainha Isabel II acabou por a citar, e ao seu 'hino' "We will meet again" ("Votaremos a encontrar-nos"), na comunicação que fez ao país, durante o confinamento.

Após a II Guerra Mundial, Vera Lynn manteve a atividade como cantora, somando apresentações nos palcos, na rádio e na televisão britânicos, e publicou livros de memórias como "Some Sunny Day". Foi também uma constante defensora dos veteranos de guerra e dos seus direitos.

"Deixaram as suas famílias e os seus lares para lutarem pela nossa liberdade. Foram muitos os que perderam a vida para proteger as nossas vidas e os nossos direitos", recordou no passado mês de maio.

Vera Lynn é a cantora presente há mais tempo na lista dos 100 álbuns mais vendidos no Reino Unido, com a sua última coletânea de êxitos a somar 40 anos ininterruptos no ranking, onde, em maio, atingiu a 30.ª posição.

Segundo a revista NME, em 2017, Vera Lynn tornou-se na primeira artista com 100 anos a lançar um disco. "Vera Lynn 100" foi lançado há três anos, a 17 de março de 2017, três dias antes de completar o centenário. O disco é composto por novas versões reorquestradas das suas principais canções, mantendo as vozes da gravação original.

Para o disco, a britânica colaborou com Alfie Boe, Alexander Armstrong e Aled Jones. "É maravilhoso voltar a ouvir as minhas músicas e é maravilhoso ouvi-las com uma apresentação completamente diferente", confessou a cantora em entrevista ao jornal The Guardian.

Em setembro de 2009, uma editora compilou os maiores sucessos da artista e lançou o álbum "We'll meet again - The very best of Vera Lynn". O disco especial conquistou o primeiro lugar do top britânico.

Em maio deste anos, após o discurso da rainha Isabel II que assinalou os 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, os britânicos juntaram-se, a partir de suas casas, num canto coletivo do hino “We'll Meet Again”, de Vera Lynn, que hoje se pode aplicar ao afastamento entre familiares e amigos, devido à pandemia de COVID-19.

Ao longo da sua vida, Vera Lynn esteve sempre envolvida projetos de solidariedade, ligados à luta contra o cancro ou o apoio a crianças necessitadas. A artista foi várias vezes condecorada, contando com uma medalha da II Guerra Mundial.

Lynn era Oficial da Ordem do Império Britânico, desde 1969, e Dama da Coroa, desde 1975.

O capitão Tom Moore, o veterano recentemente distinguido por ter conseguido reunir 33 milhões de libras para o serviço nacional de saúde do Reino Unido, reagiu à morte de Vera Lynn, através do Twitter, garantindo que a cantora teve um enorme impacto na sua vida, quando estava na guerra, e que permaneceu importante para si, ao longo de todos estes anos.