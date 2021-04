A viúva da lenda de Hollywood Kirk Douglas, Anne Douglas, morreu esta quinta-feira (29) na sua casa em Beverly Hills, dias após o seu 102.º aniversário, anunciou a sua família.

Falecido em fevereiro de 2020 aos 103 anos, Kirk Douglas conheceu Anne em 1953 em Paris, durante as filmagens do filme "Um Gesto de Amor".

Após um intenso namoro, casaram-se em Las Vegas em 29 de maio de 1954.

"Não foi romântico, mas foi bom e o seu novo marido prometeu-lhe que um dia se casariam novamente com grande alarido", relembrou a sua família no comunicado do falecimento enviado à France Press.

Kirk Douglas cumpriu essa promessa em 2004, no 50.º aniversário do casamento.

O casal teve dois filhos - Peter e Eric - e formou uma família com dois outros filhos - Michael e Joel - que Kirk teve de uma união anterior com Diana Dill, a quem Anne Douglas chamava de "a nossa ex-esposa".

Nascida Hannelore Marx numa família alemã em Hannover em 23 de abril de 1919, Anne foi enviada para um internato suíço e não queria voltar para a Alemanha de Hitler, continuando os seus estudos na Bélgica, até que os nazis bombardearam Bruxelas em 1940.

Anne então fugiu para a França com alguns amigos, que, como ela possuía um documento de identidade alemão, a pressionaram a casar-se com Albert Buydens para obter a nacionalidade belga, tornando-se Anne Laure Buydens.

A França também foi rapidamente ocupada por tropas alemãs, mas o domínio de várias línguas de Anne permitiu-lhe trabalhar para uma distribuidora de filmes francesa.

Depois da guerra, continuou na França, trabalhando para o canal americano NBC e depois para John Huston na produção de "Moulin Rouge", antes de conhecer Kirk Douglas.

Anne Douglas investiu muito em obras artísticas e filantrópicas.

Em particular, ela convenceu o marido a leiloar uma grande parte da sua coleção de arte para financiar a renovação de 400 pátios de escolas de Los Angeles no final dos anos 1990.

"Muitas vezes me pergunto o que teria acontecido comigo se não me tivesse casado com Anne", disse Kirk Douglas, explicando que ela "o salvou da ruína" ao avisá-lo para ter cuidado com o seu advogado.

Ele também disse que ela "salvou a sua vida" ao se recusar a permitir que embarcasse num avião que acabou por cair.