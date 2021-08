O ator e realizador Paulo José, um dos ícones do cinema e da televisão do Brasil, morreu esta quarta-feira, dia 11 de agosto, aos 84 anos, vítima de pneumonia, confirmou a Globo.

De acordo com a imprensa local, o ator morreu num hospital no Rio de Janeiro, onde estava internado há 20 dias devido a pneumonia. Paulo José foi diagnosticado em 1993 com a doença de Parkinson.

Considerado um dos grandes ícones do cinema e televisão do Brasil, Paulo José, nascido em Lavras do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, começou a sua carreira no teatro amador de Porto Alegre, tendo-se mudado para São Paulo na década de 1960.

Ao longo de 50 anos de carreira, o ator brilhou nos palcos, no pequeno e grande ecrã tendo interpretado dezenas de personagens.

Em 1969, o ator juntou-se à Globo, onde trabalhou até ao início dos anos 2000. No canal brasileiro, Paulo José protagonizou em mais de 20 produções.