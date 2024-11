A escritora anglo-americana de best-sellers Barbara Taylor Bradford, cujo primeiro romance "A Woman of Substance" a transformou num sucesso instantâneo em 1979, morreu aos 91 anos, disse uma porta-voz na segunda-feira.

Taylor Bradford, que escreveu 40 romances e vendeu 91 milhões de livros em todo o mundo durante a sua carreira, morreu pacificamente em sua casa no domingo, após uma curta doença.

Ela “esteve rodeada de entes queridos até ao fim”, disse a porta-voz, acrescentando que um funeral privado seria realizado em Nova Iorque.

"A Woman of Substance" conta a história da criada Emma Harte, que supera um começo humilde em Yorkshire, terra natal de Taylor Bradford, no norte da Inglaterra, para chefiar um império empresarial, enfrentando uma tragédia pessoal ao longo do caminho.

Deu origem a uma popular minissérie em 1984 com Jenny Seagrove e Deborah Kerr no papel da heroína, exibida na RTP com o título "Uma Mulher de Corpo Inteiro" e atualmente disponível na plataforma Amazon Prime Video.

Muitos dos seus romances subsequentes também foram ambientados em Yorkshire e seguiram um tema semelhante do grande sucesso contra todas as probabilidades, impulsionado pela coragem e pelo trabalho duro.

O seu romance mais recente, “The Wonder of it All”, foi publicado no ano passado.

Nascida em Leeds, no norte da Inglaterra, em maio de 1933, Taylor Bradford começou a sua vida profissional como dactilógrafa no jornal local The Yorkshire Evening Post antes de se tornar jornalista.

Mudou-se para Londres aos 20 anos, onde continuou a trabalhar como jornalista enquanto mergulhava no mundo da ficção.

Ela começou e abandonou vários romances antes do jackpot que foi "A Woman of Substance", que foi um sucesso instantâneo aquando a publicação.

Grande poder

"Uma Mulher de Corpo Inteiro"

Jenny Seagrove prestou homenagem a uma 'querida amiga' e 'grande poder de glamour e cordialidade'.

“O sucesso nunca diluiu a sua cordialidade ou a capacidade de se relacionar com todos os que conheceu, fosse uma mulher das limpezas ou uma princesa. Ela nunca, jamais, esqueceu que era apenas uma rapariga de Yorkshire que trabalhou duro e se saiu bem”, partilhou a atriz britânica.

Charlie Redmayne, executivo-chefe da editora HarperCollins, descreveu Taylor Bradford como uma "escritora verdadeiramente excecional".

"'A Woman Of Substance' mudou a vida de muitas pessoas que o leram - e ainda muda até hoje", disse-

“Ela era uma contadora de histórias nata, profundamente orgulhosa das suas raízes em Yorkshire. Durante 45 anos, ela foi uma grande parte da nossa empresa e uma grande, grande amiga – sentiremos muito a falta dela”, acrescentou.

Taylor Bradford morava nos EUA desde 1964, após o seu casamento no ano anterior com o produtor de cinema norte-americano Robert Bradford.

O casal esteve junto durante 55 anos, até à morte dele em 2019.

A porta-voz de Taylor Bradford disse que ela seria enterrada ao lado do seu marido no cemitério de Westchester Hills, em Nova Iorque.