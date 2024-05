O apresentador e escritor Bernard Pivot, que fez milhões de franceses ler graças aos seus programas de televisão, morreu esta segunda-feira aos 89 anos, anunciou hoje à France-Presse a sua filha Cécile Pivot.

Durante décadas, os escritores mais conhecidos do mundo desfilaram pelos seus programas “Apostrophes” e “Bouillon de Culture”, de Vladimir Nabokov a Gabriel García Márquez, e futuras promessas da literatura.

Com tom afável mas incisivo, com os óculos de leitura sempre à mão e rodeado de livros cuidadosamente anotados, Pivot protagonizou alguns momentos lendários da televisão francesa, como quando entrevistou o escritor norte-americano Charles Bukowski, alcoolizado no estúdio.

O primeiro episódio de "Apostrophes" foi transmitido em janeiro de 1975 na televisão pública francesa.

Pivot fazia-o em direto. Rapidamente se tornou um sucesso indiscutível nas noites de sexta-feira. Os autores competiam em humor, havia fumo e álcool, insultos, beijos... O público adorou e as vendas de livros refletiram isso.

“Apostrophes” durou quinze anos, de 1975 a 1990, seguido por milhões de telespectadores. E alguns trechos ainda fazem muito sucesso na internet.

Bernard Pivot com Henry Kissinger em "Apostrophes", a 15 de outubro de 1979

Pivot ingressou na Academia Goncourt em 2004, tornando-se o seu presidente em 2014, e reformou-se no final de 2019.

Terminado “Apostrophes”, criou “Bouillon de Culture”, sempre na televisão pública, com um alcance mais amplo que os livros. Foi ouro marco da diulgação cultural, exibido em horário nobre entre 1991 e 2001.

Nascido em Lyon, Bernard Pivot completou 89 anos no domingo.

Além do amor pelos livros, era conhecido por ser um apreciador de vinhos e fã de futebol, principalmente do clube AS Saint-Etienne.