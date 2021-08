Saxofonista, compositor e fundador dos UB40, Brian Travers morreu este sábado, dia 21 de agosto, aos 62 anos. A notícia foi confirmada pela banda nas redes sociais.

O músico, que lutava contra um tumor cerebral desde 2019, morreu em casa, em Moseley (Inglaterra).

"É com muita tristeza que damos a notícia da morte do nosso camarada, irmão, fundador dos UB40 e uma lenda musical, Brian David Travers. O Brian morreu ontem à noite com a família ao seu lado, depois de uma longa e heróica batalha contra o cancro", escreveram os membros dos UB40 nas redes sociais.

Brian Travers formou a banda em 1978 juntamente com músicos de várias escolas de Birmingham. Segundo o The Guardian, o nome do grupo é uma referência a um formulário dos anos 1970 para as pessoas que solicitavam subsídio de desemprego

Donos de êxitos como "Red Red Wine" ou "(I Can’t Help) Falling in Love", entre muitos outros, os UB40 venderam, ao longo da sua carreira, mais de 100 milhões de discos.

Formado em Birmingham em 1978, o alinhamento original do coletivo permaneceu o mesmo durante 30 anos, até à saída de Campbell e Virtue, em 2008.

Em 2019, o músico foi forçado a ficar de fora da digressão dos 40 anos da banda. "Tive uma boa vida, sem lamentações, e não peço mais nada que não superar isto e voltar àquilo que adoro, tocar música para quem a queira ouvir", revelou.

"Foi um privilégio enorme, e agradeço-vos a todos pela oportunidade de ter vivido 'o sonho'", confessou em 2019.