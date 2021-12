Carlos Marín, cantor dos Il Divo, morreu este domingo, dia 19 de dezembro, aos 53 anos. "Com grande pesar, fazemos saber que o nosso amigo e companheiro Carlos Marín morreu. Os seus amigos, familiares e fãs sentirão a sua falta", confirmou o quarteto numa nota partilhada nas redes sociais.

"Nunca mais haverá outra voz ou espírito como os do Carlos", acrescentou o grupo.

O artista foi encaminhado para os cuidados intensivos do Manchester Royal Hospital, no Reino Unido, a 8 de dezembro, onde se encontrava em coma induzido. As causas da sua morte ainda não são conhecidas, mas a imprensa britânica avança que o artista estava infetado com COVID-19.

A televisão espanhola TVE, também avançou que o cantor tinha testado positivo à COVID-19 no início do mês.

Carlos Márin integrava os Il Divo desde 2003. Ao longo de quase duas décadas, o grupo venceu mais de 30 milhões de álbuns em todo o mundo.

Em Portugal, o quarteto conta com milhares de seguidores e as suas conquistaram diversas vezes o top nacional. O Il Divo tinham concertos agendados para este domingo, dia 19, em Lisboa e segunda-feira (20) em Gondomar.

Na semana passada, a promotora Ritmos e Blues anunciou que os espetáculos seriam adiados para julho, “por motivos de saúde".

O espetáculo marcado para domingo na Altice Arena, em Lisboa, fica assim adiado para 24 de julho de 2022, e o que estava agendado para segunda-feira no Multiusos de Gondomar irá realizar-se a 23 de julho de 2022.

De acordo com a promotora, “os bilhetes permanecem válidos para as novas datas sem necessidade de troca”.

O grupo já atuou oito vezes em Portugal.

"Unbreak My Heart", "Hasta Mi Final", "Adagio", "I Believe in You" e "Mama" são alguns dos temas mais ouvidos na conta de Spotify dos Il Divo. Nos últimos anos, o grupo fez ainda versões de temas como "Amazing Grace", "Time To Say Goodbye" ou "The Power of Love".